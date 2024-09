Stand: 23.09.2024 18:29 Uhr Wolfsburgs Gerhardt nach Roter Karte für ein Spiel gesperrt

Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg muss nach seinem Platzverweis im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga einmal aussetzen. Die vom DFB-Sportgericht ausgesprochene Sperre sei wegen rohen Spiels verhängt worden, hieß es in einer Mitteilung. Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart müssen die Niedersachsen somit ohne ihren Mittelfeldspieler auskommen. Gerhardt war am Sonntag bei der 3:4-Niederlage kurz vor dem Abpfiff wegen eines Foulspiels mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden. | 23.09.2022 18:18