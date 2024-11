Stand: 03.11.2024 20:21 Uhr Wolfsburgs Frauen siegen klar gegen SC Freiburg

Die Fußball-Frauen des Bundesligisten VfL Wolfsburg haben zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die "Wölfinnen" setzten sich am Sonntag souverän mit 3:0 (2:0) gegen den SC Freiburg durch. Svenja Huth (17.), Alexandra Popp (44.) und Lineth Beerensteyn (51.) erzielten die Tore für die Niedersächsinnen. Am Montagabend treffen zum Abschluss des achten Spieltages noch Bayern München und Eintracht Frankfurt aufeinander - beide Teams können an Wolfsburg vorbeiziehen. Ergebnisse/Tabelle | 03.11.2024 20:20