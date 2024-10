Stand: 20.10.2024 16:01 Uhr Wolfsburgs Frauen siegen bei SGS Essen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben nach ihrem Champions-League-Fehlstart in der Bundesliga in der Erfolgsspur. Bei der SGS Essen gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag souverän 2:0 (1:0) und zog mit 16 Punkten mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gleich. Nationalspielerin Janina Minge (25.) brachte den VfL verdient in Führung, Lineth Beerensteyn (72.) erhöhte mit ihrem fünften Saisontor. Erst danach kam die zunächst geschonte Alexandra Popp (73.) als Joker zum Einsatz. Ergebnisse und Tabelle | 20.10.2024 15:58