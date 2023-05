Stand: 30.05.2023 21:28 Uhr Wolfsburgs Felix Nmecha fällt für Nationalmannschaft aus

Felix Nmecha hat sich im Spiel seines VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga verletzt und wird nicht rechtzeitig für die kommenden Länderspiele fit. Der Mittelfeldspieler habe sich bei einem Pressschlag eine schwere Prellung zugezogen und müsse "bis auf Weiteres pausieren", teilten die Niedersachsen am Dienstagabend mit. In Rücksprache mit dem DFB werde Nmecha daher keine Option für die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni). | 30.05.2023 21:00