Stand: 29.08.2022 15:30 Uhr Wolfsburgerin Oberdorf reist verspätet zum DFB-Team

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf wird wegen eines grippalen Infektes verspätet zur deutschen Auswahl reisen. Die 20-Jährige vom VfL Wolfsburg soll nach Abklingen der Beschwerden zeitnah zum Team stoßen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft sich am Dienstag, um sich auf die WM-Qualifikationsspiele in der Türkei an diesem Sonnabend (14.45 Uhr) und in Bulgarien am 6. September (18.30 Uhr) vorzubereiten. | 29.08.2022 15:30