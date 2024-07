Stand: 26.07.2024 10:41 Uhr Wolfsburgerin Dijkstra muss am Sprunggelenk operiert werden

Das Debüt von Caitlin Dijkstra, Abwehrspielerin von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg, verschiebt sich. Wie die Niedersachsen am Freitag bekanntgaben, muss sich die niederländische Nationalspielerin einer Operation am Sprunggelenk unterziehen und wird danach "mehrere Monate" ausfallen. Die 25-Jährige, die zuletzt in ihrer Heimat bei Twente Enschede spielte, hatte sich die Verletzung, die zunächst konservativ behandelt wurde, im Mai zugezogen. Nun erscheine "ein Eingriff als alternativlos", teilte der VfL mit. | 26.07.2022 10:41