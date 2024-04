Stand: 19.04.2024 13:13 Uhr Wolfsburger OB ruft zur Unterstützung des VfL im Abstiegskampf auf

Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) hat die Wolfsburger Bürger zur Unterstützung des VfL im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga aufgerufen. "Ich weiß, dass viele Fans frustriert sind und mir geht's nicht anders. Aber trotz allem müssen wir jetzt in den letzten Spielen die Mannschaft unterstützen, um das Schlimmste zu verhindern", sagte er in einer Video-Botschaft zum Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Der VfL war als Europapokal-Kandidat in die Saison gestartet, hat aktuell aber nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ergebnisse und Tabelle | 19.04.2024 13:11