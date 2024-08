Stand: 16.08.2024 18:24 Uhr Wolfsburg offenbar vor Verpflichtung von Verteidiger Koulierakis

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Innenverteidigers Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki. Das hat das Fußballmagazin "Kicker" am Freitag berichtet. Eine offizielle Bestätigung der Niedersachsen gab es noch nicht. Dem Bericht zufolge kommt der 20-Jährige für 11,75 Millionen Euro an den Mittellandkanal, weitere drei Millionen an Bonuszahlungen sollen vereinbart worden sein. Zudem soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung für die Griechen geben. Wechselbörse Bundesliga | 16.08.2024 18:24