Stand: 14.05.2025 11:12 Uhr Wolfsburg-Keeper Pervan wünscht sich mehr "Alphatiere"

Nach der misslungenen Saison des VfL Wolfsburg und dem erneuten Trainerwechsel hat Ersatztorhüter Pavao Pervan einen größeren Einfluss der Führungsspieler beim Fußball-Bundesligisten ins Spiel gebracht. "Was wir uns ankreiden müssen oder wollen, ist, dass wir innerhalb der Mannschaft gewisse Sachen selbstständiger lösen. Das muss unser Anspruch sein", sagte der 37-Jährige der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Er wünsche sich mehr "Alphatiere, die dann anpacken" und einen "starken Kern" bilden würden. In den vergangenen neun Jahren hat der Werksclub zehn Trainer beschäftigt. "Es ist einfach auch ein Versagen der Mannschaft, wenn so viele Trainer ausgewechselt werden", sagte Pervan. | 14.05.2025 11:09