Stand: 11.01.2024 16:03 Uhr Winter-Witterung: HFV sagt alle Amateurspiele ab

Im Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) finden von Donnerstag bis Sonntag fast keine Amateurfußballspiele statt. Aufgrund der Platzverhältnisse habe man sich in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden zu einer Absage aller Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele entschieden, teilte der HFV am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Die Absage gilt auch für Kunstrasenplätze. Hallenspiele dürfen hingegen stattfinden. | 11.01.2021 16:02