Stand: 29.06.2024 11:59 Uhr Wimbledon: Zverev erst am Dienstag, Kerber voraussichtlich auch

Alexander Zverev (Hamburg) kann sich noch einen Tag länger auf seinen ersten Auftritt in Wimbledon vorbereiten. Der beste deutsche Tennisprofi wird seine Erstrundenpartie gegen den Spanier Roberto Carballes Baena noch nicht am Montag bestreiten. Auch die Kielerin Angelique Kerber wird voraussichtlich am zweiten Turniertag gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan antreten. Dagegen spielen die Hamburgerinnen Tamara Korpatsch (gegen Yuriko Miyazaki/Japan) und Eva Lys (gegen Clara Burel/Frankreich) schon am Montag. | 29.06.2022 11:56