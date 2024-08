Stand: 20.08.2024 11:02 Uhr Werder verleiht Kownacki mit Kaufoption an Fortuna Düsseldorf

Fußball-Bundesligist Werder Bremen gibt Stürmer Dawid Kownacki zunächst auf Leihbasis an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ab. Der polnische Stürmer kehrt nach einem höchst unbefriedigenden Jahr an der Weser zurück zu den Rheinländern, wie die Fortuna am Dienstag mitteilte. Kownacki, der erst im vergangenen Sommer zum SVW gewechselt war, kam in Bremen nur auf insgesamt 364 Einsatzminuten, in denen er ohne Scorerpunkt blieb. Im Anschluss an die einjährige Leihe besteht eine Kaufoption für kolportierte 2,5 Millionen Euro, die wohl nur im Aufstiegsfall von den Düsseldorfern gezogen werden kann. Zu- und Abgänge der Bundesligisten | 20.08.2024 11:02