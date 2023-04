Stand: 28.04.2023 14:20 Uhr Werder auf Schalke weiter ohne Füllkrug, aber mit Ducksch

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 doch auf die Dienste von Marvin Ducksch zurückgreifen. Der Stürmer absolvierte nach überstandener Erkrankung das Abschlusstraining vor der Partie am Sonnabend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter). Auch Niklas Schmidt kehrte in das Team zurück. Weiterhin fehlen wird hingegen Niclas Füllkrug. Werders erfolgreichster Torschütze, der wie Ducksch mit einem Abschied nach der Saison kokettiert, fällt aufgrund einer Wadenverletzung wie schon in den vergangenen zwei Partien aus. Gegen den SC Freiburg und Hertha BSC vertrat ihn Maximilian Philipp. Überblick | 28.04.2023 14:15