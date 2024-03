Stand: 31.03.2024 14:09 Uhr Werder-Torhüter Zetterer nicht schwer verletzt

Trainer Ole Werner von Werder Bremen kann im nächsten Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr) auf den Einsatz von Michael Zetterer hoffen. Der Stammtorwart hat sich in der Schlussphase beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg nicht schwer verletzt, ein Einsatz sei daher "nicht ausgeschlossen", wie die Hanseaten am Ostersonntag mitteilten. Eine MRT-Untersuchung habe bei Zetterer nur "eine leichte Sprunggelenksverletzung" ergeben. Werder hatte gegen Wolfsburg die vierte Niederlage in Serie kassiert. | 31.03.2024 14:08