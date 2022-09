Stand: 14.09.2022 14:46 Uhr Werder-Profi Stage ohne große Hoffnungen auf WM-Teilnahme

Jens Stage, Neuzugang beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, macht sich nur noch wenig Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM im Winter in Katar. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler ist erneut nicht in den Kader der dänischen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele gegen Kroatien und Frankreich berufen worden. "Unsere Generation ist sehr stark. Viele dänische Spieler spielen für große europäische Clubs", sagte Stage, der im Sommer vom FC Kopenhagen gekommen war. | 14.09.2022 14:46