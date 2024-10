Stand: 06.10.2024 21:46 Uhr Werder-Frauen verlieren zum dritten Mal in Folge

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben in der Bundesliga 0:1 (0:1) bei der TSG Hoffenheim verloren. Für die Mannschaft von Thomas Horsch war es bereits die dritte Niederlage in Folge, nachdem sie unter anderem mit dem 3:3 gegen den VfL Wolfsburg so stark in die Saison gestartet war. In der Tabelle ging es runter auf Rang neun. Die Hoffenheimerin Marta Cazalla erzielte gegen Bremen den Treffer des Tages. Überblick | 06.10.2024 21:35