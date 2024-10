Stand: 18.10.2024 22:23 Uhr Werder-Frauen fügen Spitzenreiter Frankfurt erste Saisonniederlage zu

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben am siebten Spieltag der Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die Hanseatinnen gewannen mit 1:0 (0:0) bei Eintracht Frankfurt und fügten den Hessinnen damit die erste Saisonniederlage zu. Sophie Weidauer (75.) erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel das Tor des Tages. Bremen kletterte mit acht Punkten zunächst auf den achten Tabellenrang. Der VfL Wolfsburg könnte am Sonntag (14 Uhr) mit einem Sieg in Essen nach Punkten zu Frankfurt aufschließen. Ergebnisse und Tabelle | 19.10.2024 13:58