Stand: 07.01.2023 12:37 Uhr Werder Bremens Schmid mit Innenbandverletzung im Knie

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss bis auf Weiteres auf Romano Schmid verzichten. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Freitag am Knie verletzt und sich dabei eine Innenbandverletzung zugezogen, wie die Hanseaten am Sonnabend mitteilten. Der 22-Jährige soll nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im spanischen Murcia am Montag in Bremen genauer untersucht werden. Lee Buchanan machen zudem gerade Wadenproblemen zu schaffen, Niclas Füllkrug plagt ein grippaler Infekt. | 07.01.2023 12:04