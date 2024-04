Stand: 09.04.2024 14:21 Uhr Werder Bremens Jens Stage für drei Spiele gesperrt

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den drei nächsten Spielen auf Jens Stage verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wurde der Däne wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) gesperrt. Der Mittelfeldspieler verpasst somit die Partien bei Bayer Leverkusen, gegen den VfB Stuttgart sowie beim FC Augsburg. Erst in der Begegnung am 4. Mai gegen Schlusslicht Darmstadt 98 steht der 27-Jährige den Bremern wieder zur Verfügung. | 09.04.2024 14:21