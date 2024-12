Stand: 19.12.2024 15:05 Uhr Werder Bremen will den Dezember makellos abschließen

Viertes Pflichtspiel, vierter Sieg? Ole Werner will mit Werder Bremen den Dezember makellos abschließen. "Wir wollen für einen guten Jahresausklang sorgen", sagte der Trainer der Grün-Weißen vor dem Bundesligaduell gegen Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Werder würde sich damit auch eine vielversprechende Ausgangsposition für das neue Jahr sichern. Die Bremer stehen nach 14 Partien bislang als Tabellenneunter bei 22 Punkten - und damit in Reichweite der Europapokalplätze. Tabelle | 19.12.2024 15:02