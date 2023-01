Stand: 11.01.2023 09:14 Uhr Werder Bremen will Füllkrug im Winter nicht ziehen lassen

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann lehnt einen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug noch in dieser Transferperiode ab. Er gehe fest davon aus, dass der 29 Jahre alte Stürmer in Bremen bleiben werde. "Von unserer Seite wird ein Transfer auf jeden Fall nicht forciert", erklärte Baumann in einem Interview der "Sport Bild". Sollte Füllkrug, der vertraglich bis 2025 an den Bundesliga-Aufsteiger gebunden ist, im Sommer wechseln wollen, zeigte sich der 47-Jährige aber verhandlungsbereit. | 11.01.2023 09:14