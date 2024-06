Stand: 04.06.2024 17:52 Uhr Werder Bremen verpflichtet HSV-Torjägerin Mühlhaus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich mit Zweitliga-Torschützenkönigin Larissa Mühlhaus verstärkt. Die 20-Jährige kommt vom Hamburger SV, der als Vierter den Aufstieg in die Erste Liga knapp verpasst hat. Und das trotz der 20 Tore von Mühlhaus, die schon großen Anteil am Sprung der HSV-Frauen in die Zweite Liga ein Jahr zuvor gehabt hatte. Mühlhaus kam zuletzt auf 26 Saison-Einsätzen. Ihr Vorsprung in der Liste der Torjägerinnen war enorm: Zweite wurde Jenas Luca Birkholz mit 13 Treffern. | 04.06.2024 17:52