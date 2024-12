Stand: 10.12.2024 10:17 Uhr Werder Bremen verleiht Naby Keïta an Ferencvaros Budapest

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht den aussortierten Mittelfeldspieler Naby Keïta an den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest. Wie die Hanseaten am Dienstagmorgen mitteilten, wird der Nationalspieler Guineas ab Januar für ein Jahr im Trikot der Magyaren auflaufen. Keïtas Kontrakt bei Werder ist noch bis 2026 datiert. Eine Zukunft hat der 29-Jährige bei den Bremern aber nicht mehr. Nachdem er sich in der vergangenen Saison geweigert hatte, zur Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen mitzufahren, wurde er von Coach Ole Werner nicht mehr berücksichtigt und durfte zuletzt auch nicht mehr am Teamtraining teilnehmen. | 10.12.2024 10:15