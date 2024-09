Stand: 05.09.2024 20:25 Uhr Werder Bremen in Münster neben der Spur

Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen hat sich in einem Testspiel bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster blamiert. Die Norddeutschen kassierten trotz einer 2:0-Halbzeitführung nach schlimmen Fehlern noch eine 2:3-Niederlage. Bei einem Eigentor von Julian Malatani (81.) und einem Patzer von Werder-Keeper Markus Kolke vor dem Siegtreffer von Holmbert Aron Fridjonsson (84.) durften die Münsteraner spät jubeln. Die Bremer waren in der ersten Halbzeit durch Justin Njinmah (7.) und Malatini (26.) schnell mit 2:0 in Führung gegangen. | 05.09.2024 20:11