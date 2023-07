Stand: 28.07.2023 18:44 Uhr Werder Bremen holt zwei Unentschieden bei Mini-Turnier

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat durch ein Unentschieden gegen den Zweitliga-Aufsteiger Ipswich Town den Sieg in einem Mini-Turnier mit Liga-Konkurrent RB Leipzig verpasst. Gegen Leipzig hatte Werder 0:0 gespielt, gegen Ipswich gab es ein 1:1 (1:0). Neuzugang Dawid Kownacki (12.) hatte die Grün-Weißen in Führung gebracht. Leipzig hatte das erste Duell des Tages gegen Zweitliga-Aufsteiger Ipswich durch ein Tor von George Hirst (50.) mit 0:1 (0:0) verloren. So feierten die Engländer den Turniersieg. Testspiele | 28.07.2023 18:44