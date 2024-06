Stand: 28.06.2024 09:28 Uhr Werder Bremen: Keita wohl bei Olympia dabei

Naby Keita steht laut "Bild" im vorläufigen Aufgebot Guineas für die Olympischen Spiele in Paris. Der 29 Jahre alte Fußballprofi von Werder Bremen würde in der U23-Auswahl seines Landes als einer von maximal drei älteren Spielern an den Sommerspielen teilnehmen. "Wir freuen uns für Naby und stehen der Teilnahme selbstverständlich nicht im Wege. Das Turnier ist sicher ein großer Ansporn für ihn, sich zu zeigen. Davon kann er nur profitieren", sagte Werders Geschäftsführer Clemens Fritz. Zuletzt wurde bereits über Keitas Aus in Bremen spekuliert. | 28.06.2024 09:01