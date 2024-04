Stand: 03.04.2024 12:15 Uhr Werder Bremen: Dinkci zieht Ausstiegsklausel und wechselt nach Freiburg

Werder Bremens Stürmer Eren Dinkci trägt ab der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Wie die Bremer am Donnerstag bekannt gaben, macht der aktuell an den 1. FC Heidenheim ausgeliehene 22-Jährigem von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gebrauch. Der gebürtige Bremer stand eigentlich bis Juni 2025 bei Werder unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit hat der Deutsch-Türke bereits acht Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet. | 04.04.2024 12:55