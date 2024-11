Stand: 20.11.2024 15:05 Uhr Werder Bremen: Abschiedsspiel für Diego

Fußball-Bundesligist Werder Bremen organisiert gemeinsam mit seinem früheren Profi Diego ein Abschiedsspiel für den Brasilianer. Wie die Norddeutschen bekannt gaben, kehrt der 39-Jährige am 22. März im nächsten Jahr in seine alte sportliche Heimat zurück. Dort hatte er zwischen 2006 und 2009 insgesamt 132 Pflichtspiele bestritten. Diego stellt eine Werder-Mannschaft und eine Weltauswahl zusammen, die im Weserstadion gegeneinander antreten werden. Der frühere Weltmeister Per Mertesacker und Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz werden unter anderem dabei sein. | 20.11.2024 15:04