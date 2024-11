Stand: 22.11.2024 14:44 Uhr Wellbrock gewinnt Freiwasser-Weltcup in Saudi-Arabien

Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock hat den Weltcup in Neom/Saudi-Arabien gewonnen. Der gebürtige Bremer lag über die 10 Kilometer fast durchgehend in Führung - und siegte schließlich nach 1:50:17,7 Stunden überlegen vor den beiden Franzosen Sacha Velly (1:50:21,8) und Marc-Antoine Olivier (1:50:25,6). "Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war das erste Mal in Neom, die Bedingungen waren sehr gut und es ist eine schöne Wettkampfstätte", sagte der 27-Jährige beim Siegerinterview. | 22.11.2024 14:44