Stand: 03.03.2024 14:05 Uhr Wechsel perfekt: Werder-Stürmer Borré nach Brasilien

Der von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Ligakonkurrent Werder Bremen ausgeliehene Stürmer Rafael Borré wechselt nach Brasilien zum Erstligisten Internacional Porto Alegre. Das teilten die Südamerikaner in den sozialen Netzwerken mit. Von den Bremern gab es am Sonntag allerdings noch keine Bestätigung. Der Transfer wäre spätestens im Sommer vollzogen worden, die Brasilianer hatten mit Eintracht Frankfurt darüber bereits Einigung erzielt. Dass Borré nun schon wechseln kann, liegt am brasilianischen Transferfenster, das noch bis zum 7. März offen ist. | 03.03.2022 14:05