Stand: 29.01.2025 18:13 Uhr Wechsel in die USA: Rabano verlässt den VfL Wolfsburg

Abwehrspielerin Nuria Rabano verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und schließt sich den Utah Royals in der US-amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) an. Der noch bis zum 30. Juni 2026 datierte Vertrag mit der 25-Jährigen wurde aufgelöst. Die Spanierin war im Sommer 2023 vom FC Barcelona zu den "Wölfinnen" gewechselt und stand in insgesamt 38 Pflichtspielen für die Grün-Weißen auf dem Platz. | 29.01.2025 18:12