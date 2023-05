Stand: 17.05.2023 21:16 Uhr Wasserball: Waspo Hannover verliert erstes Finalspiel

Waspo Hannover hat das erste Finalspiel um die deutsche Wasserball-Meisterschaft im Fünf-Meter-Schießen verloren. Der Serienmeister aus der niedersächsischen Landeshauptstadt unterlag am Mittwochabend in eigener Halle mit 13:14 (2:2, 3:1, 3:5, 2:2). In der "Best of Five"-Serie steht es damit 0:1. Spiel zwei und drei werden am Sonnabend (16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) in Berlin ausgetragen. | 17.05.2023 21:14