Stand: 09.09.2023 20:29 Uhr Wasserball: Waspo/98 Hannover unterliegt Belgrad

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben in der Champions League im dritten Vorrundenspiel die zweite Niederlage kassiert. In der Gruppe A, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt ausgetragen wird, gab es am Sonnabend ein 6:14 (2:3, 1:1, 1:5, 2:5) gegen Tabellenführer Roter Stern Belgrad (vier Siege). Die Niedersachsen liegen mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz der Fünfer-Gruppe. | 09.09.2023 20:26