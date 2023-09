Stand: 08.09.2023 19:55 Uhr Wasserball: Waspo/98 Hannover schlägt Budapest

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben in der Champions League im zweiten Vorrundenspiel ihren ersten Sieg gefeiert. In der Gruppe A, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt ausgetragen wird, gab es ein 11:10 (3:0, 2:3, 3:4, 3:3) gegen Hinved Budapest. Am Sonnabend geht es gegen Spitzenreiter Roter Stern Belgrad (zwei Siege). | 08.09.2023 19:53