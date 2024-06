Stand: 05.06.2024 20:39 Uhr Wasserball: Waspo 98 Hannover gleicht gegen Spandau aus

Waspo 98 Hannover hat im Kampf um die deutsche Wasserball-Meisterschaft den Ausgleich geschafft. Die Niedersachsen gewannen am Mittwoch zu Hause gegen Rekord-Champion Wasserfreunde Spandau 04 mit 7:5 (0:1, 3:3, 2:1, 2:0) und egalisierten in der "best of five"-Finalserie zum 2:2. Die Entscheidung fällt somit im fünften Match am Sonnabend in Berlin. Die Rivalen stehen sich seit 2017 zum achten Mal in Serie im Finale gegenüber. Viermal holte seither Hannover den Titel, dreimal die Berliner. Ergebnisse | 05.06.2024 20:26