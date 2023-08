Stand: 14.08.2023 14:56 Uhr WM-Auftaktniederlage für deutsche Blindenfußballerinnen

Die deutschen Blindenfußballerinnen haben ihre Auftaktpartie bei der Weltmeisterschaft in Birmingham verloren. Das Team von Trainer Wolf Schmidt unterlag am frühen Montagnachmittag Argentinien mit 0:2 und steht damit vor den beiden weiteren Gruppenspielen gegen Österreich am Mittwoch und Indien am Freitag bereits unter Druck. Die deutsche Mannschaft setzte sich überwiegend aus Spielerinnen des FC St.Pauli zusammen. Der Hamburger Club wird ebenfalls von Schmidt gecoacht. | 14.08.2023 14:56