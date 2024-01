Stand: 03.01.2024 10:28 Uhr Vorbereitung: VfB Lübeck testet gegen Dynamo Schwerin

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat nach Hansa Rostock (14. Januar) mit Dynamo Schwerin einen weiteren Testspielgegner für die Vorbereitung gefunden. Gespielt werden soll gegen den Oberligisten am kommenden Sonnabend um 14 Uhr, der Ort ist aber noch offen. Der neue VfB-Cheftrainer Florian Schnorrenberg sagte nach dem Trainingsauftakt am Dienstag: "Wir haben jetzt mehr als zwei Wochen Zeit, um uns gegenseitig noch besser kennenzulernen und vorzubereiten, um dann eine richtig gute Rückrunde hinzulegen." Weiter geht es für den Tabellen-18. am 20. Januar gegen Mannheim. | 03.01.2024 10:10