Stand: 29.10.2022 14:50 Uhr Volleyballerinnen des SSC Schwerin siegen glatt in Erfurt

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin sind mit einem Sieg in neue Bundesliga-Saison gestartet. Bei Schwarz-Weiß Erfurt feierte das Team von Trainer Felix Koslowski um die neue Kapitänin Anna Pogany am Samstagabend einen 3:0 (25:9, 25:19, 25:17 )-Erfolg. Die Mecklenburgerinnen zeigten eine sehr konzentrierte Leistung und ließen sich auch im dritten Satz, als sie zwischenzeitlich mit vier Punkten in Rückstand lagen, nicht aus der Ruhe bringen. Ergebnisse und Tabelle | 29.10.2022 20:52