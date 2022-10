Stand: 15.10.2022 19:25 Uhr Volleyball: Zweiter Saisonsieg für die Grizzlys Giesen

Die Grizzlys Giesen haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga der Männer gewonnen. Eine Woche nach dem 3:2 bei den Netzhoppers KW-Bestensee gelang am Sonnabend in Hildesheim ein glatter 3:0 (25:14, 25:12, 25:18)-Heimerfolg gegen den TSV Haching München. Außenangreifer Lorenz Karlitzek, der 19 Punkte erzielte, wurde zum "MVP" der Partie gekürt. | 15.10.2022 19:25