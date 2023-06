Stand: 09.06.2023 11:01 Uhr Volleyball-Supercup: Schwerin empfängt Meister Stuttgart in Rostock

Volleyball-Pokalsieger SSC Schwerin wird das Supercup-Endspiel gegen Meister MTV Stuttgart wie geplant in Rostock austragen. Das Duell in der Stadthalle wird am 15. Oktober ab 17 Uhr stattfinden. Das gab der Club am Freitag bekannt. "Der Wunsch, das eigene Wohnzimmer für ein Highlight-Spiel zu verlassen, bestand schon lange, und der Supercup der Frauen ist ein guter Anlass", erklärte SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg. | 09.06.2023 11:01