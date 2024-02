Stand: 13.02.2024 20:48 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg siegt ungefährdet

Die Volleyball-Männer der SVG Lüneburg sind am 19. Spieltag der Bundesliga in souveräner Manier zu einem Heimsieg gekommen. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner gegen Aufsteiger SSC Karlsruhe mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:17) durch. Lüneburg belegt mit jetzt 46 Punkten den zweiten Tabellenplatz, direkt vor den TSV Giesen Grizzlys. Tabellenführer sind die Berlin Volleys. Ergebnisse und Tabelle | 13.02.2024 20:46