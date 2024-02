Stand: 16.02.2024 22:10 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg setzt sich klar gegen Düren durch

Die SVG Lüneburg hat sich in der Volleyball-Bundesliga der Männer am 20. Spieltag in eigener Arena deutlich gegen den Tabellenfünften Düren durchgesetzt. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:17) gegen die Powervolleys. Durch den Erfolg zog die Mannschaft von SVG-Trainer Stefan Hübner in der Tabelle wieder an den TSV Giesen Grizzlys vorbei, die am Sonntag beim Aufsteiger Freiburg gastieren. Ergebnisse und Tabelle | 16.02.2024 22:02