Stand: 12.04.2025 20:50 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg gewinnt Spiel drei gegen Friedrichshafen

Die Volleyball-Männer der SVG Lüneburg sind dem Einzug in das Finale um die deutsche Meisterschaft einen großen Schritt weitergekommen. Die Niedersachsen siegten im zweiten Spiel des Play-off-Halbfinals gegen den VfB Friedrichshafen zu Hause mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) und führen in der "best of five"-Serie nun mit 2:1. Mit einem Sieg am Mittwoch in Friedrichshafen wäre der Finaleinzug perfekt. Die Giesen Grizzlys treten nach zwei Pleiten am Sonntag bei den Berlin Volleys zu Spiel Nummer drei an. Play-offs | 12.04.2025 20:50