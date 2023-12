Stand: 03.12.2023 19:10 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg besiegt Freiburg klar

Am siebten Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Männer hat die SVG Lüneburg ohne große Mühe ihre Pflichtaufgabe erledigt. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntagabend in heimischer Arena mit 3:0 (25:18, 25:15, 25:16) gegen Aufsteiger FC 1844 Freiburg durch. Lüneburg belegt mit 17 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Bereits am Sonnabend hatten die Giesen Grizzlys ihr Heimspiel gegen den TSV Unterhaching ebenfalls mit 3:0 gewonnen. Ergebnisse und Tabelle | 03.12.2023 11:24