Stand: 14.12.2024 21:18 Uhr Volleyball: Niederlagen für Schwerin und Giesen

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben nach dem Aus im DVV-Pokal auch in der Bundesliga eine Niederlage in Thüringen kassiert: Die Mecklenburgerinnen unterlagen beim VfB Suhl mit 2:3 (18:25, 25:23, 18:25, 25:23,13:15) und bleiben in der Tabelle damit auf dem dritten Platz. Einen Rückschlag mussten auch die Männer der Giesen Grizzlys hinnehmen. Die Niedersachsen verloren gegen den TSV Herrsching mit 1:3 (21:25, 25:20, 15:25, 19:25). Überblick Frauen / Männer | 14.12.2024 21:18