Stand: 22.11.2023 21:30 Uhr Volleyball: Lüneburg startet mit Sieg in die Champions League

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben ihr erstes Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Am Mittwochabend setzte sich der Bundesligist aus Niedersachsen in eigener Halle mit 3:0 (26:24, 25:20, 25:15) gegen das tschechische Team aus Budweis durch. Kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert Lüneburg beim spanischen Club CV Guaguas auf Las Palmas (Gran Canaria). | 22.11.2023 22:29