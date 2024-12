Stand: 01.12.2024 17:25 Uhr Volleyball: Grizzlys Giesen siegen klar in Dachau

Die Grizzlys Giesen haben am neunten Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Männer einen klaren Auswärtssieg gefeiert. Beim ASV Dachau gelang am Sonntag ein 3:0 (25:22, 25:18, 25:17). Die Niedersachsen nehmen in der Tabelle mit jetzt 17 Punkten einen Mittelfeldplatz ein. Bereits am Sonnabend hatte sich die SVG Lüneburg zu Hause den Volleys Herrsching mit 0:3 geschlagen geben müssen. Ergebnisse und Tabelle | 01.12.2024 16:58