Stand: 18.02.2024 16:58 Uhr Volleyball: Giesen siegt in Freiburg und überholt Lüneburg wieder

Die Grizzlys Giesen haben sich in der Volleyball-Bundesliga der Männer souverän den zweiten Platz zurückgeholt. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag beim Tabellenzehnten FT 1844 Freiburg klar mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:18). Mit dem 17. Saisonsieg und nun 50 Zählern zogen die Grizzlys an Niedersachsen-Rivale Lüneburg vorbei. Die SVG hatte am Freitag 3:0 (25:15, 25:18, 25:17) in Düren gewonnen und steht einen Punkt hinter Giesen. Tabellenführer Berlin hat 53 Zähler auf dem Konto. Ergebnisse und Tabelle | 18.02.2024 16:55