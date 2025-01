Stand: 19.01.2025 19:12 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys melden sich mit Sieg zurück

Der TSV Giesen hat sich mit einem Sieg in der Volleyball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Grizzlys gewannen am Sonntagabend mit 3:1 (25:16, 25:8, 23:25, 25:17) beim Tabellenvorletzten VC Bitterfeld-Wolfen und festigten damit ihren Play-off-Platz. Die Niedersachsen hatten zuvor viermal in Folge verloren. Überblick | 19.01.2025 19:09