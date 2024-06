Stand: 24.06.2024 21:22 Uhr Volleyball: Erkrankter Lüneburger Röhrs verpasst Olympia

Volleyball-Nationalspieler Erik Röhrs von SVG Lüneburg kann wegen einer schweren Krankheit nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Der 23-Jährige musste sich einer Operation unterziehen. "Ich habe das Thoracic-Outlet-Syndrom (TOS). Besser gesagt, das Arterielle TOS, was nur bei 1 Prozent aller TOS Fälle auftritt", teilte der Außenangreifer mit. Es habe sich die Vorstufe eines Aneurysmas, einer Arterienerweiterung, gebildet. Das habe zu Taubheit und Kältegefühlen in seinen Händen geführt. | 24.06.2022 21:07